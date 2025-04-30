Фан-зона Williams откроется сегодня в Майами.

Команда Williams Racing готовится порадовать своих болельщиков в Майами. Сегодня на улице Линкольн-роуд откроется фан-зона, где фанаты смогут насладиться атмосферой команды.

В этот вечер с местной публикой будет общаться Лиа Блок, дочь знаменитого американского каскадёра Кена Блока. Она стала профессиональной гонщицей, проходит обучение в Академии Williams и участвует в женской серии F1 Academy.

На вопросы болельщиков в четверг будут отвечать Дженсон Баттон, чемпион мира 2009 года, руководитель команды – Джеймс Ваулз, а также гонщик Алекс Элбон. Для посещения фан-зоны Williams нужно скачать официальное приложение команды и зарегистрироваться.

Команда напоминает, что все встречи с болельщиками в Майами будут транслироваться онлайн для тех, кто не сможет присутствовать лично. Первая фан-зона Williams Racing в этом году была открыта во время Гран При Австралии в Мельбурне, затем на очереди Майами, а следующая ожидается в Барселоне.