Исследования Audi RS5 Avant: как автомобиль доводит шины до истощения

Нет, в заголовке нет опечатки. Супер-универсал из Ингольштадта переходит от маркировки RS4 к RS5. Audi уже переместила модели A4 и S4 Avant на более высокий номер и сделает то же самое с версией верхнего уровня. Перед официальным дебютом, вероятно, в следующем году, конкурент BMW M3 Touring был замечен во время тестирования на высокой скорости на Нюрбургринге.

Уже прошло пять лет с тех пор, как Audi объявила, что следующее поколение модели будет гибридным. Однако, в отличие от четырехцилиндрового Mercedes-AMG C63 Estate, у RS5 Avant не будет уменьшенного двигателя внутреннего сгорания, так как в Audi Sport отказались от создания четырехцилиндровых моделей RS. Пятицилиндровый двигатель уходит, и мы не можем представить, что восьмёрка вернётся в этот сегмент, поэтому V-образный шестицилиндровый двигатель - это ставка на надёжность.

Фото: Motor1.com

Будет логичным сохранить V-образный шестицилиндровый двигатель для нового горячего универсала, учитывая, что у S5 Avant всё ещё шесть цилиндров под капотом. Электрификация необходима для соблюдения все более строгих норм выбросов. Жёлтая наклейка в верхнем левом углу заднего стекла свидетельствует о том, что испытываемый автомобиль имеет гибридную установку. После добавления гибридных компонентов вес автомобиля, скорее всего, увеличится. Текущая модель весит около 3 874 фунтов, но её преемник, кажется, будет тяжелее.

Тестовый водитель ехал на пределе, мучил шины, даже совершая заносы на некоторых поворотах. Вряд ли многие владельцы будут вести RS5 Avant таким образом, но Audi пытается сделать спортивный универсал максимально динамичным, даже с увеличенным весом. Пока неизвестно, будет ли он таким же увлекательным в управлении, как модель только на бензине. Электрический ускоритель должен сделать его быстрее в разгоне по прямой.

M3 Touring останется единственным не-гибридным горячим универсалом среди немецкого тройки роскоши, и это даст ему преимущество в глазах энтузиастов. Весит около 4 111 фунтов, BMW, вероятно, также будет самым лёгким, значительно ниже чем у AMG C63 Estate, который весит 4 728 фунтов. Логика подсказывает нам, что собственный вес нового Audi RS5 Avant будет где-то между его конкурентами.

Что касается мощности, ожидайте гораздо больше, чем 362 л.с., предлагаемых новым S5 Avant. Кроме того, он должен иметь большую мощность, чем упразднённый RS4 Avant с 444 л.с., учитывая гибридную установку. Это будет первая модель Audi Sport с гибридным двигателем и она получит большего брата в виде RS6 Avant, заменяющего RS7 Avant, вероятно, также на электрификации.

К сожалению, A5 Coupe и A5 Convertible покинут рынок и не вернутся в новом поколении, так что дни S5 и RS5 моделей с двумя дверьми закончены. Не забывайте, что Audi закрыла производство TT в прошлом году и также отказалась от R8 несколько месяцев назад.