У дилеров появился новый седан LADA Vesta CNG

Двухтопливный седан LADA Vesta CNG нового поколения поступил к дилерам Санкт-Петербурга, отличается современным ГБО и запасом хода свыше 1000 км.
Демид Поршнев
17.02.2026, 08:02·2 мин
Фото: Autostat.ru

Дилерские центры начали получать обновлённые двухтопливные седаны LADA Vesta CNG. Первыми новинку встретили автосалоны сети «Прагматика» в Санкт-Петербурге, как сообщили в беседе с агентством «АВТОСТАТ» представители компании.

По словам Александра Шапринского, коммерческого директора дилерской сети «Прагматика», новая двухтопливная версия LADA Vesta способна занять не менее 5% рынка среди автомобилей флагманской линейки. Главными покупателями этой модели, по оценке эксперта, станут корпоративные клиенты, в частности, организации, занимающиеся пассажирскими перевозками и таксопарки. При этом движение на рынке во многом будет зависеть от поддержки, которую производитель, компания «АВТОВАЗ», сможет предложить своим клиентам в рамках программ стимулирования спроса.

Также Александр Шапринский подчеркнул, что помимо операторов такси, значительный интерес к LADA Vesta CNG нового поколения проявят службы доставки. Согласно его прогнозам, на эти две категории покупателей может прийтись около 80% всех продаж. В целом, до 90% всех реализованных автомобилей составят корпоративные закупки, а розничные клиенты займут не более 10% от общего числа покупателей данной модели с двумя видами топлива.

Эксперт отметил, что среди проверенных конкурентов на российском рынке можно выделить такие седаны, как Solaris HS и Belgee S50. Однако в сегменте CNG, по его мнению, у LADA Vesta CNG пока нет прямых соперников.

Напомним, нынешнее поколение LADA Vesta CNG выпускается в четырёх комплектациях: от базовой Comfort до максимально оснащённого варианта Techno. Все версии комплектуются 1,6-литровым мотором и механической коробкой передач. Рекомендованные цены на новые автомобили стартуют с отметки 1 881 000 рублей.

Новинка оснащена современным газобаллонным оборудованием четвёртого поколения, работающим на метане. Такое решение обеспечивает распределённый впрыск газа с возможностью дополнительной подачи бензина для улучшения динамики машины. Полной заправки газом хватает примерно на 320 километров пробега, а при использовании и бензинового бака, суммарный запас хода превышает 1 000 километров без необходимости заправляться.

В конструкции предусмотрен двухкомпонентный баллон для газа, выполненный из стали и стекловолокна. Его объём — 90 литров, что соответствует 22 кубическим метрам сжатого метана. Баллон установлен в багажном отделении, при этом был сохранён стандартный бензобак объёмом 55 литров. Полезный объём багажника составляет 250 литров.

