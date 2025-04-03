Будущее бренда SEAT неясно из-за его нахождения в подвешенном состоянии

Испанская марка SEAT столкнулась с неопределенным будущим из-за неспособности сбалансировать затраты на новый маленький электрокар, что привело к тому, что у бренда не будет новых моделей в ближайшие годы.

Глава исследований и разработок бренда, Вернер Тиц, подтвердил изданию Auto Express, что SEAT не запустит еще одну новую модель с внутренним сгоранием, хотя Ibiza и Arona пройдут серьезные модификации, чтобы протянуть до конца десятилетия. Таким образом, будущее SEAT зависит от того, удастся ли окупить маленький электрокар, что до сих пор не удается.

Говоря непосредственно перед своим внезапным уходом с поста исполнительного директора SEAT и Cupra в конце марта, Уэйн Гриффитс заявил изданию Auto Express, что бренд должен переосмыслить себя и вернуться к основным преимуществам как ворота в Volkswagen Group, привлекая молодых клиентов с помощью "доступной электро-мобильности".

"Но доступной не только для клиента, но и для нас, и в настоящее время это сложная ситуация - сделать маленькие электрокары прибыльными", - продолжил он. "Вот почему мы не смогли приоритизировать решение по созданию маленького электрического SEAT, что является необходимым".

Касаясь того, что SEAT не участвует в разработке Volkswagen ID.1, в случае которой у SEAT/Cupra, Audi или Skoda не будет аналогов за £20,000, Гриффитс заявил, что затраты для SEAT лучше потратить в другом месте.

"Если вы хотите участвовать в проекте, вам нужно оплатить свою часть разработки; нет смысла просто наклеивать эмблему, это должен быть SEAT, и это стоит денег", - сказал он. "На данный момент бизнес Cupra более прибыльный, поэтому эти деньги лучше всего потратить на Cupras".

Хотя он уже покинул компанию, Гриффитс предсказал, что маленький электрический SEAT появится, и что всей Volkswagen Group это необходимо.

"Придет время, когда, по моему мнению, это не только имеет смысл для нас, но определенно имеет смысл для всей Volkswagen Group. Я считаю, что нужен входной бренд, бренд, который может привлечь молодое поколение и предложить доступную электро-мобильность, и идеальное место для этого - SEAT. Просто в данный момент это не приоритет", - добавил он.