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Seat начал использовать для деталей автомобилей рисовую шелуху

Seat Arona с оризитом: испанский кроссовер легче на 6% благодаря инновационному материалу из рисовой шелухи. Еще 5 тонн побочного рисового продукта могут использовать в автопроизводстве.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
15.04.2025, 15:11·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Компактный испанский кроссовер Seat Arona теперь имеет деталь из оризита. Это материал из рисовой шелухи, который используется как замена традиционному пластику.

С применением оризита испанцы изготовили опоры двойного пола для своего паркетника. Благодаря такому решению деталь удалось сделать почти на шесть процентов легче (доля оризита достигает 15 процентов).

В каждом Seat Arona в настоящее время используют 60 граммов рисовой шелухи. За год испанцы смогут использовать на автомобильном производстве до 5 тонн побочного продукта с рисовых полей, уточнили в компании. Также сообщается, что использование оризита снижает себестоимость производства на два процента.

Перед тем, как внедрить в производство новый материал, Seat проверил детали из него на жесткость и прочность, а также устойчивость к разным погодным и температурным режимам.

Фото: Carsweek.ru

Ранее эксперт назвал четыре беспроблемных поддержанных кроссовера за 1 миллион рублей.

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