Автомобильный концерн Scout Motors представит свой новый внедорожник и грузовик 24 октября

Появление SUV и грузовика Scout может помочь Volkswagen сделать то, что ему до сих пор не удавалось: завоевать рынок Америки.

Мир электромобилей с нетерпением ждет большего о Scout Motors, новом бренде в группе Volkswagen, посвященном прочным электромобилям. Теперь у нас есть дата презентации двух концептуальных автомобилей.

Scout заявила во вторник, что покажет дизайн внедорожника и пикапа 24 октября. Несмотря на то, что Volkswagen Group является одним из крупнейших автопроизводителей в мире, имея в арсенале множество брендов, начиная от Volkswagen и Porsche и заканчивая Bentley, он так и не смог действительно закрепиться на американском рынке за десятилетия своего пребывания здесь. Некоторые крупные и мощные внедорожники и грузовики - именно те автомобили, которые американцы жаждут и покупают огромными партиями, - могут изменить его удачу.

Фото: insideevs.com

Если название Scout знакомо, то потому, что International Harvester продавал легендарный внедорожник с тем же названием с 1960 по 1980 год. Volkswagen получил торговую марку Scout после приобретения Navistar, наследника International Harvester, в 2020 году.

И теперь он возрождает название Scout для линейки ориентированных на бездорожье электромобилей, которые, как по стилю, так и по возможностям, отдают дань хорошему старому Scout. Представьте что-то вроде Jeep Wrangler или Ford Bronco, но на электричестве.

"Созданные для работы и развлечений, наши новые внедорожник и грузовик Scout будут прочными, способными и универсальными. Они должны быть такими, чтобы достойно нести знамя Scout. И с настоящими тактильными элементами управления и реальными ощущениями они удовлетворят потребности американцев на дорогах и вдали от них", - написал генеральный директор Scout Скотт Кео в сообщении в LinkedIn, анонсируя октябрьское мероприятие.

Когда они начнут производство в 2026 году, электромобили Scout будут конкурировать с Rivian R1S и Ford F-150 Lightning. Scout планирует собирать автомобили на новом заводе в Южной Каролине, используя совершенно новую, специально разработанную платформу для электромобилей. Это не будут просто Volkswagen ID.4 с новыми кузовами сверху.

Мы надеемся узнать гораздо больше о новых моделях Scout в октябре, и вы можете ожидать оперативного освещения события от InsideEVs по мере раскрытия деталей. Какими вы надеетесь увидеть Scout? Что вы хотели бы узнать о них?