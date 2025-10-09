Сайнс недоволен качеством телетрансляций

Карлос Сайнс выразил недовольство качеством телевизионных трансляций Формулы 1. По мнению гонщика Williams, режиссёры слишком часто переключают внимание на знаменитостей и спутниц пилотов, игнорируя при этом ключевые моменты борьбы на трассе.

Сайнс отмечает, что подобная тенденция могла быть уместной в прошлом, когда зрителям было интересно наблюдать за реакциями близких гонщиков и известных гостей. Тем не менее он подчёркивает, что такие кадры должны появляться только при необходимости и не мешать освещению самых важных эпизодов заезда.

«Я понимаю, когда после обгона или напряжённого момента телевизионщики могут коротко показать их реакцию, если они знают, что такой подход работал в прошлом. Но они должны это делать с уважением к основным событиям и всегда показывать важные моменты гонки», — заявил Сайнс.

Гонщик привёл пример прошедшего уик-энда, когда четыре из пяти его обгонов в концовке гонки остались за кадром. По его словам, также не была показана напряжённая борьба между Фернандо Алонсо и Льюисом Хэмилтоном на последнем круге.

Сайнс призвал режиссёров не упускать из вида главные моменты, даже если в трансляции появляются различные зарисовки из паддока. Он подчёркивает, что увлечение показом звёзд и подруг гонщиков уже стало чрезмерным.

Кроме того, Карлос обратил внимание на большое количество vip-гостей в паддоке. По его словам, иногда передвигаться по территории автодрома возможно только на велосипеде или скутере, иначе добраться до нужного места становится затруднительно.