Заголовок: Наука: Как принять правильное решение.

В последний четверг в Майами спортсмен Карлос Сайнс разрешил распространённые слухи о своём возможном отказе от контракта с Audi, заявив, что окончательное решение ещё не принято.

«Нет, это просто не правда. Как я уже отмечал ранее, некоторые аспекты зависят не только от меня, поэтому нужно немного подождать. Это вовсе не означает, что переговоры приостановлены. Они продолжаются, но требуется время, чтобы соответствующие руководители приняли окончательное решение», - пояснил спортсмен.

«Мой отец верит в то, что Audi сумеет достичь вершин в индустрии Формулы 1. Если вы следите за их проектами в рамках концерна Volkswagen, каждый раз, когда они принимают участие в автоспорте – будь то Porsche, Audi или любая другая марка из группы Volkswagen – им удаётся одерживать победы, что имеет огромное значение. Однако в моём решении участвует немало факторов», - добавил он.

«Я искренне надеюсь, что компания Audi будет бороться за верхние места и победы в будущем. Это даст нам ещё одну сильную команду. Я желаю им успехов в любом случае, независимо от того, буду ли я связан с ними или нет», - подчеркнул Сайнс.

«Для меня в настоящий момент ключевым является принятие верного решения. Я хочу рассмотреть все возможные варианты, прежде чем сделать окончательный выбор. Мне нужно больше времени», - отметил спортсмен.

«Я рад за Нико Хюлкенберга, который переходит в Audi, это столь важный момент для него лично и для команды. Нико – выдающийся гонщик. Поздравляю его с этим контрактом!» - завершил своё выступление Карлос Сайнс.