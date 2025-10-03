Сайнс: В Сингапуре исход гонки определяет квалификация

В пятницу на трассе в Сингапуре команда провела непростую тренировочную сессию. Карлос Сайнс завершил день в первой десятке, тогда как его напарник Алекс Элбон столкнулся с техническими неполадками и не смог полностью реализовать свой потенциал.

Карлос Сайнс занял восьмую строчку по итогам дня. Пилот отметил, что первая часть тренировок прошла для него достаточно уверенно, однако после изменений в настройках во второй сессии комфорт за рулём снизился. Сайнс сообщил, что команда рассматривает возможность вернуться к начальным параметрам болида. По словам гонщика, предстоит ещё поработать над эффективностью шин Soft. Он подчеркнул, что в Сингапуре решающую роль играет квалификация, поэтому важно найти оптимальный темп и принять правильные решения перед следующим днём.

Алекс Элбон завершил день на 13-й позиции. Пилот рассказал, что пятница сложилась для него неудачно – задние тормоза подвели во время первой тренировки, и ему не удалось проехать ни одного круга. Это сразу поставило его в невыгодное положение по сравнению с соперниками. Элбон подчеркнул, что на городской трассе крайне важно набирать максимальное количество кругов, поскольку условия постоянно меняются, а рабочий диапазон машины остаётся очень узким. По его словам, день был прерван многочисленными красными и жёлтыми флагами, но команда попытается извлечь полезные уроки из сложившейся ситуации и начать всё сначала в субботу.