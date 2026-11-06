Сайнс: призвать Шарля и Льюиса к спокойствию невозможно

Карлос Сайнс на протяжении четырёх сезонов — с 2021-го по 2024 гг. — выступал в Ferrari вместе с Шарлем Леклером. Поэтому испанец хорошо знает команду и понимает, какие процессы сейчас в ней происходят.

В последнее время отношения между гонщиками Скудерии заметно обострились из-за соперничества на трассе. Каждый из них считает себя первым номером и не готов уступать. Последствия такой борьбы проявились на Гран При Мексики: Ferrari упустила возможность победить. Льюис Хэмилтон стартовал с поула, но пока он и его напарник боролись за позицию, лидерство захватил Макс Ферстаппен.

«Просто это тоже неотъемлемая часть Формулы 1, – цитирует Карлоса Motorsport-magazin.com. – Если вы руководитель команды и знаете, что у вас два отличных гонщика, то с такой проблемой придётся разбираться постоянно. Не думаю, что этих двух парней можно призвать к спокойствию и рассчитывать, что они больше никогда не упустят шанс на победу в гонке».

Сайнс говорит об этом не понаслышке. В прошлом у него самого возникали претензии к Леклеру. Так, после Гран При Испании 2024 года испанец заявил, что напарник «слишком много жалуется». Причиной стал контакт между их машинами после того, как Карлос на первых кругах обогнал Шарля.

Похожая ситуация произошла в том же году на Гран При Лас-Вегаса. Команда заверила Леклера, вернувшегося на трассу после пит-стопа, что Сайнс не будет его атаковать. Однако Карлос воспользовался недостаточно прогретыми шинами на Ferrari Шарля и успешно провёл обгон. После этого Леклер сказал по радио: «Может быть, это надо было сказать ему по-испански!»

Тем не менее сейчас Сайнс с уважением вспоминает период совместных выступлений с Леклером: «Я всегда относился к Шарлю с уважением, и он всегда уважал меня. У нас никогда не было никаких серьёзных столкновений или чего-то подобного. Просто на трассе мы всегда по-настоящему упорно сражались».