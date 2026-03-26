Сайнс: В первую очередь необходимо снизить вес машины

Накануне гоночного уик-энда на трассе в Сузуке пилот команды Williams Карлос Сайнс поделился мнением о текущих проблемах новой машины.

По словам Карлоса Сайнса, главным недостатком болида по-прежнему остаётся его вес. Он отметил: «Прежде всего, машину нужно сделать легче. Не секрет, что весит она слишком много». При этом гонщик выразил уверенность, что после снижения массы команда сможет повысить конкурентоспособность автомобиля. «Думаю, мы сможем этого добиться. У команды есть потенциал для разработки и создания машины, которая будет намного лучше той, что есть сейчас», — подчеркнул Сайнс.

Он также добавил, что для достижения лучших результатов необходимо не только снизить вес, но и увеличить прижимную силу, а также найти оптимальный баланс настроек. Эти задачи определены как основные направления развития Williams в текущем сезоне. В то же время Сайнс трезво оценивает ситуацию и не ожидает быстрых перемен: «Но реальность такова, что за пару недель не придумать ничего волшебного, так что в Японии мы будем примерно в той же форме, что и раньше».

В ходе уик-энда в Сузуке команда планирует протестировать ряд новых технических решений, которые направлены на повышение конкурентоспособности болида. Сайнс отметил, что Williams попытается сократить отставание от соперников из средней группы. Однако он напомнил, что в Китае команде пришлось столкнуться с существенным отставанием, поэтому в Японии не стоит ждать резких улучшений: «Посмотрим, сможем ли мы сократить отставание от средней группы, но в Китае мы уступали довольно много, так что я не жду чудес».