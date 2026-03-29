Сайнс: После инцидента с Берманом нужно извлечь уроки

Карлос Сайнс финишировал лишь на 15-й позиции на Гран-при Японии. Его партнёр по команде Williams, Алекс Элбон, стал последним среди гонщиков, дошедших до финиша, уступив лидеру гонки два круга. Такое значительное отставание Элбона объясняется необходимостью сделать пять пит-стопов в течение дистанции.

Карлос Сайнс (15-й): «Я уверен, что команда понимает, в каком направлении нужно двигаться. В ближайшие пять недель мы намерены усердно работать, чтобы добиться прогресса во всех аспектах. Не могу гарантировать, что уже в Майами мы станем конкурентоспособнее, однако, если эффективно используем это время, то сумеем предпринять шаги, которые помогут прибавить во второй части сезона.

Сегодня мы использовали максимум потенциала машины, хорошо стартовали и грамотно выбрали момент для пит-стопа, чем я доволен. Совместная работа с командой над изучением FW48 и новыми регламентами идёт успешно, и, по моему мнению, мы уже готовы двигаться вперёд.

Сейчас нам необходима некая «перезагрузка» и корректировка целей, ведь становится очевидно, что прежние методы подготовки к сезону 2026 года не приносят результата. Кроме того, интересно будет проследить за изменениями регламента FIA и FOM — надеюсь, к этапу в Майами появятся более эффективные решения.

По итогам аварии с участием Оливера Бермана команда собирается тщательно проанализировать ситуацию, поскольку ранее предупреждала, что при подобных скоростях сближения возможны инциденты. Текущая ситуация не устраивает команду, и остаётся надеяться на введение мер, которые повысят безопасность гонок.

Сайнса удивило решение изменить только правила квалификации, оставив регламент гонок без изменений, несмотря на аргументацию о зрелищности. Он подчёркивает, что вопросы безопасности важны не только в квалификации, но и в самих гонках.

В заключение гонщик добавил, что рад за Оливера Бермана, который не пострадал в серьёзном происшествии.

Алекс Элбон (20-й): «В течение всей дистанции я ехал в плотном трафике, поэтому гонка фактически превратилась для меня в тестовую сессию. Мы проверяли различные настройки переднего крыла, чтобы собрать как можно больше данных и разобраться в причинах вчерашних проблем, хотя не уверен, что это удалось на 100%.

С другой стороны, подобная ситуация дала возможность потренироваться в проведении пит-стопов, — смеётся Элбон. — Мы работали методом проб и ошибок. В целом машина соответствует нашим ожиданиям, и мы показываем тот результат, на который в состоянии рассчитывать. Тем не менее, необходимо решить ряд технических вопросов и увеличить скорость FW48.

Впереди у команды много работы, и предстоящие пять недель станут важным периодом для достижения прогресса во всех направлениях», — отметил Элбон.