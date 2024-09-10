Наука: Наивысшие награды достаются самому скоростному автомобилю

После победы команды Ferrari в Гран При Италии уровень конкуренции в чемпионате Формулы-1 сезона 2021 года достиг нового уровня. Ситуация стала еще более интригующей, так как впервые с 1977 года четыре команды смогли одержать победы как минимум в трех гонках. Несмотря на это, испанский гонщик команды Ferrari, Карлос Сайнс, утверждает, что оптимальная стратегия не гарантирует победу на любой трассе.

«По моему мнению, побеждает самая быстрая машина», - поделился своим мнением пилот. - «Да, на прошлой гонке в Италии Ferrari и McLaren показали захватывающую борьбу, но в Зандворте победу одержала именно самая скоростная машина. По-прежнему все зависит от этого фактора».

Сайнс привел пример разницы в скорости машин на квалификации, где победу решают десятые доли секунды. «Это свидетельствует о том, что гонщики практически равны по скорости, и итог гонки определяется тем, кто сможет извлечь максимум из своего болида в решающий момент, кто безусловно доверяет своей машине на 100%».