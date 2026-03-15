Сайнс: Надеюсь, набранные очки станут для команды дополнительной мотивацией

В Шанхае состоялся этап Формулы-1, где команда Williams сумела заработать свои первые очки в текущем сезоне. Главным героем для коллектива стал Карлос Сайнс, который финишировал на девятой позиции.

Карлос Сайнс подвел итоги гонки, отметив уверенный старт, эффективную работу с шинами и успешную защиту от атак Колапинто на последних кругах. По словам Сайнса, команда пока не может рассчитывать на очки исключительно благодаря скорости болида, однако в этот раз все действия были выполнены безупречно, что и принесло результат. Пилот подчеркнул, что этот успех должен добавить мотивации всем сотрудникам как на трассе, так и на базе в Гроуве, где кипит работа по доработке машины.

В то же время Алекс Элбон не смог принять участие в гонке из-за технических проблем. Перед стартом у его автомобиля была обнаружена утечка гидравлической жидкости, что не позволило выйти на трассу. Элбон отметил, что команда надеялась устранить неисправность во время гонки и хотя бы провести тест, однако решить проблему своевременно не удалось.

Пилот Williams выразил надежду на то, что команда сумеет повысить надежность болида и прибавить в скорости к следующему этапу, который пройдет в Японии через две недели. Несмотря на собственные неудачи, Элбон поздравил Карлоса Сайнса с набранными очками и отметил важность этого достижения для всей команды. Кроме того, он поздравил Кими с первой победой.