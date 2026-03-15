Главная Новости Williams Сайнс: Надеюсь, набранные очки станут для команды дополнительной мотивацией
Новости

Карлос Сайнс принёс Williams первые очки сезона на Гран-при Китая благодаря уверенной тактике и эффективному управлению шинами.
Иннокентий Петров
15.03.2026, 13:41·2 мин
Фото: F1news.ru

В Шанхае состоялся этап Формулы-1, где команда Williams сумела заработать свои первые очки в текущем сезоне. Главным героем для коллектива стал Карлос Сайнс, который финишировал на девятой позиции.

Карлос Сайнс подвел итоги гонки, отметив уверенный старт, эффективную работу с шинами и успешную защиту от атак Колапинто на последних кругах. По словам Сайнса, команда пока не может рассчитывать на очки исключительно благодаря скорости болида, однако в этот раз все действия были выполнены безупречно, что и принесло результат. Пилот подчеркнул, что этот успех должен добавить мотивации всем сотрудникам как на трассе, так и на базе в Гроуве, где кипит работа по доработке машины.

В то же время Алекс Элбон не смог принять участие в гонке из-за технических проблем. Перед стартом у его автомобиля была обнаружена утечка гидравлической жидкости, что не позволило выйти на трассу. Элбон отметил, что команда надеялась устранить неисправность во время гонки и хотя бы провести тест, однако решить проблему своевременно не удалось.

Пилот Williams выразил надежду на то, что команда сумеет повысить надежность болида и прибавить в скорости к следующему этапу, который пройдет в Японии через две недели. Несмотря на собственные неудачи, Элбон поздравил Карлоса Сайнса с набранными очками и отметил важность этого достижения для всей команды. Кроме того, он поздравил Кими с первой победой.

Источник

Карлос Сайнс-младший (270)Александер Элбон (197)Williams (433)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Отзывы о Belgee X50: реальный опыт владельцев белорусского кроссовера

Редакция·29.08.2025
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
НовостиСтатьи

EXEED возвращает голос истории: бренд стал партнером выставки «Архивация настоящего 2.0»

Редакция·19.01.2026
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация