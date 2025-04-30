Сайнc: Мы постараемся закрепить достижения

В команде Williams уверены, что могут показать хороший результат на предстоящем этапе в Майами.

Карлос Сайнc: «Это будет моя первая гонка в Америке за американскую команду, так что я очень заинтригован. Этот этап отличается наличием субботнего спринта, который дает возможность заработать дополнительные очки, несмотря на ограниченное количество времени на тренировках.

Наша машина в хорошей форме, и мы стремимся улучшить наш прогресс, достигнутый на последних гонках. Не могу дождаться начала уик-энда!»

Алекс Элбон: «Гонка в Майами - это всегда особенное событие. Здесь царит неповторимая атмосфера, и все с нетерпением ждут этого этапа. Субботний спринт добавляет вызова – учитывая ограниченное время настройки машины, у нас есть всего одна пятничная сессия.

Я с Карлосом хорошо отработали на прошлой гонке в Саудовской Аравии, где наша командная работа помогла нам заработать дополнительные очки. Мы на пике формы и собираемся поддерживать положительное настроение, чтобы избежать ошибок и раскрыть весь наш потенциал в этот уик-энд».