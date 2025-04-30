Главная Новости Гонка Сайнc: Мы постараемся закрепить достижения
Новости

Сайнc: Мы постараемся закрепить достижения

Williams готовится к гонке в Майами. Карлос Сайнc и Алекс Элбон рассказывают о подготовке к уик-энду: субботний спринт, уверенность в машине, командная работа и стремление к успеху.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
30.04.2025, 18:32·2 мин
single
Фото: F1news.ru

В команде Williams уверены, что могут показать хороший результат на предстоящем этапе в Майами.

Карлос Сайнc: «Это будет моя первая гонка в Америке за американскую команду, так что я очень заинтригован. Этот этап отличается наличием субботнего спринта, который дает возможность заработать дополнительные очки, несмотря на ограниченное количество времени на тренировках.

Наша машина в хорошей форме, и мы стремимся улучшить наш прогресс, достигнутый на последних гонках. Не могу дождаться начала уик-энда!»

Алекс Элбон: «Гонка в Майами - это всегда особенное событие. Здесь царит неповторимая атмосфера, и все с нетерпением ждут этого этапа. Субботний спринт добавляет вызова – учитывая ограниченное время настройки машины, у нас есть всего одна пятничная сессия.

Я с Карлосом хорошо отработали на прошлой гонке в Саудовской Аравии, где наша командная работа помогла нам заработать дополнительные очки. Мы на пике формы и собираемся поддерживать положительное настроение, чтобы избежать ошибок и раскрыть весь наш потенциал в этот уик-энд».

Источник

Карлос Сайнс-младший (137)Williams (187)Александер Элбон (92)Гонка (248)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Статьи

Почти 800 миллионов долларов — состояние тройки богатейших пилотов Формулы-1

Редакция·25.10.2024
Статьи

Дистиллированная вода для авто: зачем нужна и как хранить

Редакция·14.02.2025
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация