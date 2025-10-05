«С учетом обстоятельств мы должны быть довольны» — Sains

Карлос Сайнс, стартовавший с восемнадцатой позиции на Гран-при Сингапура после дисквалификации в квалификации, смог завершить гонку на десятом месте и принёс Williams один очко в копилку команды.

В то же время Алекс Элбон, второй пилот Williams, начал заезд из пит-лейн и по итогам гонки занял четырнадцатое место.

Карлос Сайнс (10-й): По словам гонщика, учитывая сложившиеся обстоятельства, результатом можно быть довольным. Несмотря на отсутствие машин безопасности и относительно спокойный ход гонки, ему удалось значительно улучшить свою позицию и заработать важное очко, стартовав с восемнадцатого места.

Сайнс отметил, что смог дольше остальных удерживать шины Medium, а после перехода на Soft демонстрировал высокий темп и осуществил несколько обгонов. По его мнению, был шанс побороться за более высокие места, однако и так он остался доволен итогом. Гонщик подчеркнул, что команда учтёт полученный опыт при подготовке к следующим этапам чемпионата.

Алекс Элбон (14-й): Элбон признался, что, начиная гонку из пит-лейн, ожидал, что заезд превратится в своего рода тестовую сессию. Williams установила экспериментальные настройки, чтобы собрать необходимые данные, однако выбранные параметры не оправдали себя. Тем не менее, собранную информацию планируют использовать в будущих гонках.

Элбон добавил, что показывал хороший темп на свободной трассе, однако большую часть дистанции провёл в трафике и под синими флагами. Даже на свежем комплекте шин ему приходилось ждать, пока лидеры, опередившие на круг, не нагонят впереди идущие машины. По его словам, в этот раз обстоятельства сложились так, что повлиять на итоговый результат было сложно, особенно без появления автомобиля безопасности на трассе.

По итогам уик-энда команда Williams планирует проанализировать ситуацию и подготовиться к следующему этапу, который пройдёт в Остине.