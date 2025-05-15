Смладший Сайнс поддержал старшего Сайнса

Карлос Сайнс-младший выразил поддержку своему отцу в стремлении участвовать в выборах на пост президента FIA. Молодой гонщик заявил, что отец будет руководствоваться здравым смыслом в своей деятельности.

«Я его сын, у меня есть свое мнение, но мне кажется, что подходящего кандидата, чем отец, который прошел все этапы картинга со мной, просто не существует. Он провел со мной несколько лет в тех же гонках, и знает, насколько труден и захватывающ путь в автоспорте», - поделился мнением Карлос Сайнс-младший.

«Он прожил со мной 10 лет в Формуле 1, и преуспел в ралли на протяжении 40 лет. Накопив богатый опыт в различных областях автоспорта, подходя к завершению своей гоночной карьеры, отец стремится вернуть в автоспорт всё то, что сам получил», - отметил Карлос.

«Я уверен, что он будет делать правильные решения, опираясь на свою внутреннюю мудрость. Я считаю его кандидатурe оптимальной. Решение о его участии в выборах зависит исключительно от него», - подчеркнул Карлос Сайнс-младший.