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Смладший Сайнс поддержал старшего Сайнса

Карлос Сайнс-младший поддерживает своего отца на пути к президентству в FIA, утверждая, что он является оптимальным кандидатом и исключительно здраво мыслит.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
15.05.2025, 15:42·1 мин
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Фото: F1news.ru

Карлос Сайнс-младший выразил поддержку своему отцу в стремлении участвовать в выборах на пост президента FIA. Молодой гонщик заявил, что отец будет руководствоваться здравым смыслом в своей деятельности.

«Я его сын, у меня есть свое мнение, но мне кажется, что подходящего кандидата, чем отец, который прошел все этапы картинга со мной, просто не существует. Он провел со мной несколько лет в тех же гонках, и знает, насколько труден и захватывающ путь в автоспорте», - поделился мнением Карлос Сайнс-младший.

«Он прожил со мной 10 лет в Формуле 1, и преуспел в ралли на протяжении 40 лет. Накопив богатый опыт в различных областях автоспорта, подходя к завершению своей гоночной карьеры, отец стремится вернуть в автоспорт всё то, что сам получил», - отметил Карлос.

«Я уверен, что он будет делать правильные решения, опираясь на свою внутреннюю мудрость. Я считаю его кандидатурe оптимальной. Решение о его участии в выборах зависит исключительно от него», - подчеркнул Карлос Сайнс-младший.

Источник

Карлос Сайнс-младший (144)

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