Сайнс: «Этот регламент противоречит сути Формулы 1»

Карлос Сайнс выступил с призывом к организаторам чемпионата мира по Формуле 1 пересмотреть действующий технический регламент. По мнению испанского гонщика, изменения, запланированные на 2026 год, не соответствуют духу королевских гонок. Его точку зрения полностью разделяет отец, Карлос Сайнс-старший.

В интервью газете Marca пилот Williams отметил, что серьезно обеспокоен текущим состоянием дел: «Когда одна машина обгоняет другую, как стоячую, это противоречит природе Формулы 1». Сайнс добавил, что не располагает конкретными инженерными решениями, но считает необходимым рассмотреть варианты вроде увеличения расхода топлива или лимита запасаемой энергии, а также другие возможные меры.

Карлос Сайнс подчеркнул, что уже после первой тренировки в Австралии понял – нынешний баланс между мощностью двигателя и гибридной системы, построенный на пропорции 50/50, вызывает вопросы и, вероятно, нуждается в переработке. По его словам, обсуждая этот вопрос с коллегами и представителями руководства чемпионата, он убеждается, что подобную точку зрения поддерживают многие.

Пилот выразил надежду, что в течение сезона ситуация будет меняться по мере лучшего понимания новых правил, но предупредил, что возможности для совершенствования двигателей и программного обеспечения ограничены. В конечном итоге, по мнению Сайнса, потребуется корректировка регламента, чтобы он соответствовал традиционным принципам Формулы 1.

Гонщик отметил, что ему не нравится снижение максимальной скорости на прямых участках трассы или резкое замедление автомобиля на 30-40 км/ч из-за включения режима «суперклиппинга» во время квалификации. По его словам, подобные особенности мешают получать удовольствие от пилотирования, а сами гонки теряют зрелищность.

Карлос Сайнс обратил внимание на то, что при активации режима Boost разница в скоростях порой достигает 60 км/ч, и тогда один болид обгоняет другой без борьбы: «Это нельзя считать настоящим обгоном, достойным Формулы 1». Он также выразил мнение, что подобные меры делают обгоны искусственными.

Пилот Williams убежден, что суть Формулы 1 заключается в обгонах, требующих мастерства: сначала необходимо занять правильную позицию, а затем реализовать маневр на торможении или в повороте, а не полагаться исключительно на электронику. Сайнс считает, что большинство гонщиков не испытывают удовольствия от управления машинами по новому регламенту.

В то же время он подчеркнул, что пилоты не должны формировать правила, но могут вносить предложения и делиться пожеланиями, чтобы помочь разработчикам регламента. Важно, чтобы дальнейшие решения принимались инженерами и руководством спорта.

Карлос Сайнс также указал, что не стоит надеяться на пересмотр регламента по ходу сезона, ведь команды зачастую руководствуются собственными интересами. Он выразил мнение, что у Формулы 1 должно быть достаточно полномочий для принятия решений в интересах всего чемпионата, а не отдельных участников.

Карлос Сайнс-старший поддержал позицию сына, заявив: «Liberty Media и FIA должны вмешаться, как можно скорее. Этот новый регламент искажает природу Формулы 1, и мне это совершенно не нравится». По его словам, в Австралии не было заметно ярких маневров и интенсивных торможений, а многочисленные обгоны казались искусственными.

По мнению Сайнса-старшего, Формула 1 должна быть интуитивно понятной для болельщиков, и не стоит заставлять их изучать сложный регламент ради понимания происходящего на трассе. Он отметил, что новые правила слишком сложны, а такие понятия, как «суперклиппинг» и режим обгона, только усложняют ситуацию.

В завершение он добавил, что после прошлого сезона Карлос надеялся на прогресс, однако в этом году команда оказалась в нижней части таблицы, уступая лидерам Williams почти две с половиной секунды на круге. Сайнс-старший также признался, что не ожидал столь сложной ситуации у Фернандо Алонсо и команды Aston Martin.