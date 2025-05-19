Toyota продала самый роскошный седан с двенадцатицилиндровым двигателем по цене подержанной Corolla.

Toyota Century второго поколения, получившая кодовое название G50, предлагала двигатель V8, но самой яркой особенностью этой модели стала версия с двигателем V12, мощностью 276 л.с. Этот мотор стал первым V12 двигателем от Toyota. Он был сопряжен с четырехступенчатой автоматической коробкой передач и задним приводом. Один из автомобилей этой модели проехал 154500 км и недавно был продан на аукционе по весьма скромной цене.

Фото: Carsweek.ru

Toyota Century является известным своим огромным размером и роскошными особенностями. Например, подогреваемые и электрорегулируемые задние сиденья, снабженные функцией массажа - это комбинация, которая даже по сей день вызывает восхищение. Система пневматической подвески, складывающиеся подстаканники в заднем ряду, пульт дистанционного управления и даже встроенный телефон - все это присутствует в этой модели. Ни один другой автомобиль в линейке Toyota не предлагал подобных функций.

У переднего пассажирского сиденья есть интересное особенность: центральная часть спинки может откидываться вперед. Это придумано для того, чтобы пассажир на заднем сиденье мог вытянуть ноги к переднему ряду в случае, если переднее сиденье не занято. Этот момент является уникальным примером классической элегантности, которая и сегодня востребована.

Фото: Carsweek.ru

Недавно мы делились информацией о новом облике внедорожника Toyota Fortuner, выполненного в стиле премиального седана Toyota Crown.

Фото - Toyota