Электромобиль с максимальной локализацией в России: новые перспективы доступности. Что конкретно изменится

На заводе «LADA Ижевск» продолжается сборка первой партии электромобилей LADA e-Largus, спустя полгода после старта производства. По данным Telegram-канала «Русский автомобиль», процесс идет медленно из-за дополнительных операций, необходимых для модели.

«С e-Largus у ВАЗа выходит очередная задержка. Первая партия в 500 шт все еще собирается, делается это неспешно, ибо машине требуется много мелких доводочных операций», — уточнил источник в Telegram-канале.

Фото: Автоновости Дня

По информации инсайдера, электромобиль успешно прошел серию краш-тестов. Однако на данный момент предприятие не планирует выпускать больше 500 машин и сосредотачивается на снижении себестоимости модели.

Одним из наиболее вероятных способов снижения стоимости электрокара является перемещение батареи из моторного отсека в место бензобака с увеличенной емкостью. По предварительным данным, туда можно будет установить аккумулятор объемом 64 кВт·ч, что превышает текущие 61 кВт·ч, обеспечивающие запас хода до 420 километров.

«Вероятно, ни один из этих 500 автомобилей не поступит в розничную продажу: партия собирается для конкретных заказчиков», — добавил источник.

LADA e-Largus официально стала наиболее локализованным электромобилем в России. Модель доступна в пассажирской и грузопассажирской версиях с разными батареями и грузоподъемностью. Цена базовой версии с кузовом «фургон» стартует от 3 915 000 рублей, однако с учетом государственной субсидии на автокредит она может быть снижена до 2 990 000 рублей.

Предлагается выбор между двумя вариантами батареи: стандартной емкостью 61 кВт·ч и упрощенной 45,7 кВт·ч. Первая устанавливается под капотом и в зоне бака, в то время как вторая размещается сзади. Пользуясь первой, пассажирская модель сможет проехать до 420 км на одном заряде, а грузопассажирская - до 320 км.

Фото: Автоновости Дня

Электромобиль LADA e-Largus может разгоняться до 145 км/ч (ограничение скорости установлено электроникой), а первую сотню км/ч он набирает менее чем за 10 секунд.

Вице-президент по продажам и маркетингу компании отметил, что слабый интерес к модели в 2024 году связан с ценой, которая оказалась проблемной для данного рынка. Он подчеркнул, что производство e-Largus будет осуществляться исключительно по заказам, преимущественно для корпоративных клиентов.

Автор: Иван Бахарев