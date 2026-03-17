В России обновился самый доступный внедорожник Tank: что нового и какова теперь цена Tank 300

В России начались продажи обновленного внедорожника Tank 300 2026 модельного года. Как отмечает портал «Китайские автомобили», вместе с выходом новой версии автомобиль не только подорожал, но и обзавелся менее мощным двигателем.

Tank 300 2026 года по-прежнему комплектуется 2,0-литровым бензиновым двигателем, однако его характеристики были переосмыслены производителем. Теперь максимальная мощность агрегата составляет 218 лошадиных сил вместо прежних 220, а крутящий момент остался на прежнем уровне — 380 Нм. В паре с мотором работает восьмиступенчатая автоматическая коробка передач.

Несмотря на уменьшение мощности, динамические параметры внедорожника не изменились. Tank 300 способен ускоряться с 0 до 100 км/ч за 10,6 секунды, а предельная скорость ограничена отметкой в 175 км/ч.

«Изменения никак не отразились на потребительских свойствах автомобиля. Оснащение внедорожника Tank 300 и все другие технические параметры, включая крутящий момент, динамику разгона и максимальную скорость, остались без изменений», — сообщили в российском представительстве Great Wall Motor.

При этом представители компании не раскрывают причины снижения мощности двигателя, лишь напоминая, что производитель вправе самостоятельно вносить корректировки в конструкцию и технические характеристики модели.

Обновленный Tank 300 2026 года выпускается в четырех вариантах исполнения. Два из них оснащены подключаемым полным приводом Part-Time, еще два — интеллектуальным полным приводом с многодисковой муфтой на передней оси. Независимо от комплектации, автомобили комплектуются современными системами помощи водителю, панорамным люком, водительским креслом с функцией массажа, цифровой приборной панелью, адаптивным круиз-контролем и двухзонным климат-контролем.

Стоимость новых версий Tank 300 2026 года (выпуска 2025 и 2026 годов) находится в диапазоне от 4 499 000 до 5 249 000 рублей. Рост цены по сравнению с предыдущим модельным годом составил 100 000 рублей.

