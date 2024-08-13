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Кроссовер Jaecoo с продвинутым полным приводом подорожал в России

Китайский бренд Jaecoo обновил цены на кроссовер J7 2024 года Компания Jaecoo изменила ценовую политику на кроссовер J7 в России. Модели 2023 года исключены из ассортимента, что привело к изменениям в ценах на автомобили 2024 года.
Алла НиколаеваА
Алла Николаева
13.08.2024, 11:42·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

Китайский бренд Jaecoo обновил цены на кроссовер J7 2024 года

По данным экспертов, несмотря на отсутствие изменений в официальном прайс-листе, фактически цены на автомобили повысились из-за прекращения продаж моделей с предыдущего года.

На рынке появились новые версии кроссовера на 2024 год. Теперь к уже существующим комплектациям добавилась топовая версия Supreme-V с расширенной системой полного привода. Эта модель стала самой дорогой в линейке Jaecoo J7.

Цены на некоторые версии автомобиля 2024 года были скорректированы за счет введения скидок. Это позволило сделать их более доступными для покупателей. Однако, даже с учетом скидок, цены на новые версии Jaecoo J7 остаются выше, чем у прошлогодних моделей.

Новая версия Supreme-V не имеет прямой скидки, но отличается от предыдущей версии увеличенным дисплеем мультимедийной системы и новой системой полного привода AWD Torque-Vectoring. Эти изменения делают ее одной из самых передовых в линейке кроссовера.

Система Torque-Vectoring, установленная в Jaecoo J7, позволяет автомобилю лучше справляться с поворотами и повышает проходимость. Технология активно распределяет крутящий момент между колесами, обеспечивая безопасность и стабильность на дороге.

Все комплектации автомобиля оснащены 186-сильным бензиновым турбомотором объемом 1,6 литра, который работает с семиступенчатым роботом DCT7. Планируется, что новый компактный кроссовер Jaecoo J5 выйдет на рынок в 2025 году.

Таблица цен на Jaecoo J7 2024 года

КомплектацияЦенаРазница с 2023 г.
Lifestyle 2WD3 049 900 руб.+130 тыс. руб.
Ultimate 2WD3 299 900 руб.+70 тыс. руб.
Active 4WD3 479 900 руб.-10 тыс. руб.
Supreme 4WD3 609 900 руб.+90 тыс. руб.
Supreme-V 4WD3 800 000 руб.

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