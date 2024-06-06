Снижение стоимости на почти полмиллиона рублей сделало кроссовер Exeed самым доступным в России.

Недавно на российском рынке появился обновленный Exeed LX с новой базовой комплектацией Business. Его цена составляет 3 090 000 рублей, что на 480 тысяч рублей дешевле, чем предыдущая версия. Об этом сообщили в ходе мониторинга сайта Exeed специалисты издания «Автоновости дня».

Версия Business оснащена 1,5-литровым 147-сильным турбомотором и вариатором. С такой агрегатной связкой кроссовер способен разгоняться до 100 км/ч за 10,9 секунды. В отличие от трех других комплектаций, где используется 150-сильный 1,6-литровый двигатель в паре с семиступенчатым преселективным «роботом» Getrag.

Базовая комплектация Exeed LX включает в себя 18-дюймовые литые диски, отсутствие интегрированных подголовников в креслах и уменьшенное количество динамиков аудиосистемы с восьми до шести. Также в новой версии исключены ряд опций, таких как система «старт-стоп», вентиляция передних кресел, ионизатор воздуха, панорамная крыша и полноразмерное запасное колесо.

Обновленный Exeed LX получил новый дизайн 19-дюймовых колесных дисков, пересмотренную решетку радиатора, новый задний бампер и воздуховоды другой формы. В салоне появились новый руль, сенсорный блок климат-контроля с ароматизатором воздуха, а также переработанные дверные панели и потолочная консоль. Центром внимания стал изогнутый цифровой «кокпит» с двумя дисплеями: цифровой «приборкой» и 12,3-дюймовой мультимедийной системой.

В апреле на российский рынок вышел еще один обновленный кроссовер от Exeed — TXL. Он получил переработанный салон с новой «архитектурой» и восьмиступенчатую автоматическую коробку передач 8AT Fuzhen собственной разработки и производства Exeed, работающую с 2,0-литровым двигателем.