Цена самого доступного кроссовера Exeed в России выросла на сотни тысяч рублей. Какова теперь его стоимость?

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Внимание на автомобильный рынок!

Компания Exeed сделала значительные изменения в своем модельном ряду. Как стало известно из информации, полученной в ходе мониторинга, китайский бренд удалил с официального сайта свои переднеприводные комплектации дорестайлингового кроссовера LX. Это привело к резкому увеличению цен на модель - на целых 600 000 рублей.

Изначально было доступно два исполнения с передним приводом: Luxury и Prestige Plus по цене 3 060 000 и 3 460 000 рублей соответственно. Они оснащались 1,5-литровым 147-сильным турбомотором. Выжидайте поближе к третьему абзацу.

Подробности о ценах и комплектациях Exeed LX

Появились в продаже новые комплектации кроссовера Exeed LX: AWD Luxury Plus за 3 660 000 рублей и AWD Premium Plus за 3 840 000 рублей.

Причины таких изменений пока остаются неизвестными. Как сообщается, уже доступен для приобретения рестайлинговый Exeed LX, цена которого начинается от 3 570 000 рублей. Обновленная версия получила переработанную переднюю часть, новые воздуховоды и дизайн 19-дюймовых колесных дисков.

В салоне автомобиля также произошли изменения: новый руль, сенсорный блок климат-контроля и другие улучшения. Интерьер LX порадует слегка изогнутым цифровым «кокпитом» с двумя дисплеями диагональю по 12,3 дюйма.

После обновления моторная гамма Exeed LX упростила свой состав - теперь все версии оснащены 150-сильным турбированным двигателем объемом 1,6 литра с семиступенчатым роботом. Ранее предлагавшаяся базовая версия с 1,5-литровым турбомотором больше не доступна.

Кроме того, в конце апреля на рынке появился рестайлинговый кроссовер Exeed TXL. Среди обновлений - переработанный салон с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и 2,0-литровым двигателем. Более подробно о новинках в предыдущем абзаце.