Лада стала самым популярным у россиян автомобилем с пробегом

В ноябре текущего года россияне купили 524,5 тыс. подержанных легковых автомобилей, передают данные отечественные эксперты. Этот показатель выше на 14,5% по сравнению с прошлым годом.

Например, в конце прошлой осени было продано 458,1 тыс. подержанных автомобилей. Более половины всех проданных автомобилей приходится на пять автомобильных брендов. Самым популярным оказался отечественный бренд Lada, который занимает около 26% доли рынка по итогам ноября. На рынке новых автомобилей российский автопроизводитель уступает китайским компаниям, особенно в финансовом плане.

Доля Toyota составляет десятую часть от общего объема продаж на российском рынке подержанных автомобилей. На третьем месте находится Kia (5,5%). Замыкают первую пятерку Hyundai (5,3%) и Nissan (4,5%).

У брендов Volkswagen, Chevrolet, Renault, Honda и Ford рыночная доля на уровне 3-4 процентов. Другие автопроизводители не смогли достичь трехпроцентного порога.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что спрос на внедорожники и кроссоверы в России к концу года увеличился на 45,6% по сравнению с результатами 2023 года.