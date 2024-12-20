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Лада стала самым популярным у россиян автомобилем с пробегом

В ноябре текущего года россияне купили 524,5 тыс. подержанных легковых автомобилей, передают данные отечественные эксперты. Этот показатель выше на 14,5% по сравнению с прошлым годом.Например, в конце прошлой осени было продано 458,1 тыс.
А
Антон Звонкий
20.12.2024, 10:42·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

В ноябре текущего года россияне купили 524,5 тыс. подержанных легковых автомобилей, передают данные отечественные эксперты. Этот показатель выше на 14,5% по сравнению с прошлым годом.

Например, в конце прошлой осени было продано 458,1 тыс. подержанных автомобилей. Более половины всех проданных автомобилей приходится на пять автомобильных брендов. Самым популярным оказался отечественный бренд Lada, который занимает около 26% доли рынка по итогам ноября. На рынке новых автомобилей российский автопроизводитель уступает китайским компаниям, особенно в финансовом плане.

Доля Toyota составляет десятую часть от общего объема продаж на российском рынке подержанных автомобилей. На третьем месте находится Kia (5,5%). Замыкают первую пятерку Hyundai (5,3%) и Nissan (4,5%).

У брендов Volkswagen, Chevrolet, Renault, Honda и Ford рыночная доля на уровне 3-4 процентов. Другие автопроизводители не смогли достичь трехпроцентного порога.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что спрос на внедорожники и кроссоверы в России к концу года увеличился на 45,6% по сравнению с результатами 2023 года.

Источник

Lada (466)Новая модель (329)LADA Новая модель (22)С пробегом (47)Статистика авторынка (48)LADA с пробегом (3)

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