Электромобили, пользующиеся наибольшей популярностью среди россиян, могут появиться в России под новым брендом

Как сообщает Telegram-канал No Limits, китайские автомобили Zeekr и Lyn&Co могут скоро появиться на российском рынке под новым брендом NordCross. Торговая марка была зарегистрирована в России той же компанией, которая распространяет автомобили BelGee.

Согласно проведенному расследованию, компания создала бренд NordCross. Логотип, выполненный в стиле Geely из квадратиков, будет аналогичен Knewstar, но отличаться цветовой гаммой, — отмечает No Limits.

По данным «Единого Реестра» Минцифры, дистрибьютор BelGee уже зарегистрировал целый ряд доменных имен для марок Zeekr и Lyn&Co в сочетании с брендом NordCross.

Например, для электрокаров Zeekr выбрали домен Nordcross-Zeekr, а для молодежных кроссоверов Lyn&Co — Nordcross-Lynkco. Кроме того, у дистрибьютора BelGee имеются имена Nordcross-Radar (Radar — еще одна «дочка» Geely), Nordcross-Lotus (китайский Lotus Cars с британскими корнями) и Nordcross-Levc (премиальные минивэны компании Geely — London Electric Vehicle Company).

Ранее было объявлено, что Zeekr начнет деактивировать автомобили, попавшие в Россию по «серым» схемам. Временным решением станет покупка у дилера специального электронного блока за 75 тысяч рублей, однако продолжительность его работы остается неизвестной.