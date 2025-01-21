Топ-10 наиболее доступных автомобилей в России после увеличения цен на LADA.

LADA Granta

Самая доступная версия LADA Granta в настоящее время оценивается в 749 900 рублей. В комплектации Standart автомобиль оснащается механической коробкой передач и 1,6-литровым двигателем мощностью 90 л.с.

Отмечая особенности этой модели, стоит выделить наличие электрических стеклоподъемников передних дверей и двигателя класса Евро-5. Также в комплектации имеются системы ABS и EBD. Несмотря на увеличение цен, LADA Granta в ближайшем будущем, безусловно, останется лидером продаж на отечественном рынке.

LADA Niva Legend

Достойное второе место в рейтинге занимает LADA Niva Legend, цена которой начинается от 1 059 000 рублей. Силовая установка этой модели на 1,7 литра выдает 83 л.с. В отличие от Niva Legend, здесь присутствует МКПП, понижающая передача и полный привод, что делает модель отличным выбором для бездорожья.

Фото: Carsweek.ru

LADA Vesta

Ситуация с моделью LADA Vesta остается интересной – базовая версия остается стабильной по цене, составляя 1 239 900 рублей. В базовой комплектации используется 1,6-литровый двигатель мощностью 106 л.с. и МКПП. Также присутствуют кондиционер и стандартная аудиоподготовка.

Фото: Carsweek.ru

LADA Niva Travel

Четвертое место в рейтинге занимает внедорожник LADA Niva Travel. Цена на эту модель начинается от 1 314 000 рублей. Теперь силовая установка этой модели такая же, как у Niva Legend, с мощностью 83 л.с. Комфорт в салоне здесь выше, чем у Niva Legend, что делает модель более привлекательной в данном сегменте.

Фото: Carsweek.ru

УАЗ «Хантер»

Пятую позицию занимает внедорожник УАЗ «Хантер», стоимость базовой версии которого теперь составляет 1 600 000 рублей. Обновленный мотор позволяет развивать мощность до 150 л.с., а использование бензина марки АИ-92 является экономически обоснованным.

Фото: Carsweek.ru

LADA Largus

Среди моделей «АвтоВАЗа» также попадает в ТОП-10 универсал LADA Largus, цена которого составляет 1 660 000 рублей. Новая стартовая комплектация включает в себя 1,6-литровый двигатель с мощностью 90 л.с. и некоторые дополнительные опции.

Фото: Carsweek.ru

BAIC X35

BAIC предлагает уникальные условия на свой кроссовер X35 2024 года выпуска, цена которого с учетом скидки составляет 1 670 000 рублей. Автомобиль обладает рядом опций, включая светодиодные фары, кондиционер, мультимедийную систему и мощный двигатель.

Фото: Carsweek.ru

Livan X3 Pro

Китайский автомобиль Livan X3 Pro удерживает стоимость на уровне 1 672 000 рублей. Силовая установка 1,5 литра выдает мощность 103 л.с., а вариатор обеспечивает плавное переключение передач. Модель обладает неплохим набором опций для своего класса.

Фото: Carsweek.ru

Changan Alsvin

Десятое место занимает китайский седан Changan Alsvin в комплектации LX, цена которого составляет 1 720 000 рублей. Седан обладает 98 л.с. двигателем и роботизированной коробкой передач, что делает его отличным выбором для городской эксплуатации.

Фото: Carsweek.ru

УАЗ «Патриот»

Замыкает ТОП-10 рамный внедорожник УАЗ «Патриот», стоимость которого составляет 1 780 000 рублей. Модель оборудована 2,7-литровым мотором мощностью 150 л.с., МКПП, системой полного привода и понижающей передачей. Уровень комфорта приятно удивляет, однако базовая комплектация имеет свои ограничения.

Фото: Carsweek.ru

Сообщество CarWeek представило обзор наиболее доступных внедорожников в России.