Мегетуниф открыл свой счёт победам в Формуле 3

Гонщик команды Trident - Сами Мегетуниф одержал победу в воскресной гонке Формулы 3 на трассе в Имоле. Это первая победа французского гонщика в его дебютном сезоне в молодёжной серии. На подиум также поднялись Оливер Гёте и Леонардо Форнароли.

Гонщикам предстояло проехать 22 круга на тёплой и безоблачной погоде. Сантьяго Рамос удержал лидерство на старте, но Форнароли настойчиво прессинговал мексиканского гонщика.

Люк Браунинг и Оливер Гёте продемонстрировали великолепные обгонные манёвры, поднявшись на седьмое и четвёртое места соответственно.

Применяя DRS, Форнароли обошел Рамоса на третьем круге, а Браунинг опередил Бегановича. Впоследствии, Браунинг и Беганович не раз меняли позиции в захватывающей борьбе.

Оливер Гёте продемонстрировал агрессивный гон на пятом круге, обойдя Рамоса и Форнароли. Несмотря на проблемы с двигателем, Форнароли смог вернуться в гонку и даже поднять свой темп.

На восьмом круге Томми Смит попал в занос, однако смог вернуться на трассу после касания гравия. Браунинг и в дальнейшем продолжал наступление, обскакивая Бегановича.

Форнароли не сдавался и продолжал бороться за позиции, обогнав Линдблада и удержав Браунинга за собой. Но в конечном итоге победу одержал Сами Мегетуниф, обойдя Гёте и захватив лидерство.

Гонка завершилась победой Мегетунифа, за ним финишировали Гёте и Форнароли. Итальянец Форнароли вышел на третью ступень пьедестала и стал лидером в личном зачёте.

Следующий этап Формулы 3 состоится в Монако с 23 по 26 мая. Гонка обещает быть захватывающей и полной неожиданностей для гонщиков и болельщиков.