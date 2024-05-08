Сафнауэр: "Ферстаппену лучше остаться в нынешней команде"

Гонщик Макс Ферстаппен и руководитель команды Red Bull Racing Кристиан Хорнер подтвердили, что не планируют разорвать контракт досрочно. Тем не менее, в паддоке активно обсуждается возможный уход Макса из команды в конце сезона 2024 года.

Отмар Сафнауэр, бывший глава команды Alpine, советует Ферстаппену не менять команду в следующем сезоне, а подумать о перспективах в 2026 году.

Эксперт отметил, что у Red Bull Racing сохранится силовая установка Honda и качественное шасси, а регламент останется прежним в 2025 году, поэтому нет смысла менять команду.

Однако в 2026 году ожидаются значительные изменения, включая смену силовой установки, что может повлиять на соревновательные возможности. Поэтому в будущем году Максу предстоит решить, продолжать карьеру в Red Bull Racing или искать новые возможности.