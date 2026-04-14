АвтоВАЗ бесплатно усовершенствует одну из самых доступных моделей «Лада»: «С завода такого не было»

Компания «АвтоВАЗ» объявила о запуске новой сервисной кампании, в рамках которой владельцам автомобилей LADA Iskra будет бесплатно обновлено программное обеспечение приборной панели. Как стало известно, официальный документ под номером 22-26 уже направлен во все дилерские центры марки.

Информацию о начале обновления подтвердил портал «Лада.онлайн». Согласно сообщению, процедуру обновления программного обеспечения приборной панели специалисты дилерских центров смогут выполнить во время планового технического обслуживания, гарантийного ремонта или по другим обращениям владельцев. В компании отмечают, что вся процедура занимает не более одного часа.



Автовладельцы, уже прошедшие обновление, отмечают заметные изменения. В частности, на панели приборов больше не появляется предупреждение о необходимости проверки системы стабилизации. Помимо этого, обновление принесло новый шрифт на экран бортового компьютера, расширило перечень символов-подсказчиков при переключении передач, сделало громче звук сигнала поворотников, добавило значок, указывающий сторону расположения бензобака, знак градусов и отметку минимального уровня топлива.

Следует напомнить, что даже в самых оснащённых версиях LADA Iskra установлена аналоговая приборная панель. Цифровыми панелями оборудованы только более дорогие модели — Vesta и Aura. Вместе с тем, владельцы «Искры» получают современную мультимедийную систему LADA Enjoy Evo с 8-дюймовым дисплеем, интеграцией платформы «Яндекс Авто», виртуальным ассистентом Алисой и четырьмя динамиками.

Цены на семейство LADA Iskra остаются стабильными с января, когда стоимость всех версий кузова была увеличена на 28 тысяч рублей. На сегодняшний день цена седана составляет от 1 277 000 до 1 697 000 рублей. Универсал Iskra SW предлагается по цене от 1 527 000 до 1 677 000 рублей, а кросс-версия SW Cross — от 1 657 000 до 1 827 000 рублей в зависимости от комплектации.

Также ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщал о планах по увеличению выпуска LADA Iskra на предприятии, ранее принадлежавшем Nissan. Ожидается, что в 2026 году производство увеличится более чем вдвое по сравнению с предыдущим годом и достигнет 8 тысяч автомобилей. В 2025 году с конвейера завода в Санкт-Петербурге было выпущено около 3 тысяч машин этой модели.

Автор: Иван Бахарев