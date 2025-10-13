Главная Новости Авторынок россии С начала года стоимость грузовиков упала на 4%
Средние цены на новые грузовые автомобили в России с января по сентябрь 2025 года снизились на 4%, сильнее всего подешевели фургоны и бортовые грузовики.
Фото: Autostat.ru

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» зафиксировали снижение цен на новые грузовые автомобили в России в период с января по сентябрь 2025 года. Согласно опубликованному отчету «Мониторинг цен на новые грузовые автомобили», среднее удешевление составило 4%.

Наиболее заметное снижение стоимости отмечено на фургоны — их цены уменьшились на 5,6%. За ними следуют бортовые грузовики, которые подешевели на 4,8%. Средняя стоимость наиболее популярных типов кузова — седельных тягачей и самосвалов — сократилась на 4,2% и 1,9% соответственно.

Специалисты агентства «АВТОСТАТ» объясняют динамику цен существенным уменьшением объема рынка грузовых автомобилей, который сократился более чем наполовину. На фоне этого продавцы вынуждены снижать цены, чтобы активизировать спрос. Значительное влияние оказали и лизинговые компании, которые вывели на рынок большое количество изъятых грузовиков. В результате новые автомобили стали конкурировать с относительно свежими подержанными машинами, что также повлияло на ценовую политику.

Вопросы, связанные с текущей ситуацией и перспективами развития коммерческого транспорта, будут обсуждаться на конференции ComAuto. Мероприятие состоится 28 октября в рамках форума автобизнеса «CarXL – 2025», организованного агентством «АВТОСТАТ». Для участия доступна регистрация на сайте carx.ru.

