С начала 2026 года в России отозвали более 16 тысяч грузовиков

В России в нынешнем году уже состоялось несколько крупных отзывных кампаний, затронувших грузовые автомобили. В общей сложности под них попали более 16 тысяч грузовиков, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росстандарта.

Проверки выявили нарушения, которые могли представлять опасность для жизни и здоровья водителей, пассажиров и других участников дорожного движения, включая пешеходов.

В апреле года компания «Шакман Моторс» в соответствии с предписаниями Росстандарта объявила об отзыве 2 116 грузовиков Shacman типа SX3258. Выявленные контролирующим ведомством замечания относились к отдельным элементам конструкции автомобилей.

Весной отзывную кампанию также проводила компания «ФАВ-Восточная Европа». Она коснулась 14 099 грузовиков FAW типа CA4180. Владельцам предписали проверить состояние тормозных камер и выхлопной системы, заменить органы управления энергоаккумуляторами и блок управления кондиционером.

В мае компания «Стеллар Мотор Рус» отозвала 775 тягачей Foton Galaxy, которые еще не были поставлены на государственный учет. В рамках кампании требовалось заменить боковые светоотражающие устройства и таблички изготовителя, а также откалибровать ручной тормоз. Помимо этого, специалисты должны были проверить герметичность установки впускного патрубка турбокомпрессора и устранить нарушения активации устройств вызова экстренных оперативных служб.

Все представительства уже уведомили Росстандарт о приостановке реализации продукции. Кроме того, они приступили к разработке программ мероприятий, направленных на предотвращение нарушений.