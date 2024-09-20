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Новая партия кроссоверов Xcite X-Cross 8 готова к отправке

Инсайдеры сообщают, что на петербургском автозаводе уже начали активно производить Xcite X-Cross 8, а приобрести новинку с маркировкой новой российской марки будет возможно уже в следующем месяце.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
20.09.2024, 11:11·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Как сообщают источники, о будущем кроссовере пока мало официальной информации: он был создан на основе паркетника из известной линейки Chery Tiggo. На автомобильном рынке Xcite X-Cross 8 будет представлен в четырех различных вариантах. Из них два будут полноприводными, а два других - с одним приводом.

На данный момент в продаже имеется кроссовер Xcite X-Cross 7, который по сути представляет собой переименованный Chery Tiggo 7 Pro позднего рестайлинга. Под капотом автомобиля установлен 1.5-литровый двигатель мощностью 147 лошадиных сил в паре с вариатором.

Стоимость кроссоверов Xcite X-Cross 7 начинается от отметки в 2,5 миллиона рублей.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что автосалоны России получили Chery Arrizo 8 в самой дорогой комплектации с матово-черным декором.

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