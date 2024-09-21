С помощью небольших изменений ваш Hyundai Tiburon может стать чемпионом ралли

Раллийный автомобиль Toyota Celica GT-Four имеет яркую и запоминающуюся ливрею, которая вдохновляет множество поклонников автоспорта. Известно, что другие автомобили также приняли на вооружение стиль Castrol, например, Hyundai Coupe (Tiburon) в культовых зеленых и красных тонах.

Фото: Carsweek.ru

Этот удивительный автомобиль, названный Tojota Celika, был создан Адамом Рейлом из Чехии. Похоже, что Адам - человек с нестандартными вкусами, так как он собрал этот шедевр для ралли GumBalkan - мероприятия, где участвуют автомобили стоимостью не более 1000 евро (1110 долларов США).

Авантюра началась со старенького Hyundai Coupe 2001 года, который является перелицованной версией первого поколения Tiburon. Hyundai Coupe имеет некоторые схожие черты с Toyota Celica, поэтому этот автомобиль подошел в качестве базы.

Адам покрасил автомобиль свежими красками, акцентируя внимание на зеленых и красных элементах. Он также приклеил специальные наклейки - Tojota, Celika и Kastrol - чтобы подчеркнуть подлинный стиль. Кузов автомобиля остался почти нетронутым, за исключением самодельных арок и задних крыльев-расширений.

Фото: Carsweek.ru

Недавно мы рассказывали о специальной версии Toyota GR Yaris, созданной в честь победы в ралли. Хотя в США в продаже представлена только компактная GR Corolla, на других континентах и в Европе можно встретить более мощную GR Yaris с трехцилиндровым турбодвигателем.