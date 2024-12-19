Начиная с 1 января в большинстве регионов России изменятся тарифы на техосмотр

Со 1 января 2025 года в различных регионах России начнут действовать новые цены на технический осмотр автомобилей. По данным журналистов газеты "Коммерсант", изменения цен не принесут резкого увеличения стоимости процедуры. Их анализ показал, что в более чем 50 субъектах Российской Федерации, в основном, цены вырастут на 7,4 – 7,5% (с 1021 – 1022 рублей до 1097 – 1098 рублей).

С начала 2022 года каждый регион имеет право устанавливать свои тарифы на техосмотр и обязан информировать ФАС об изменениях до 20 декабря ежегодно. По утверждениям операторов техосмотров, они рассчитывают свои издержки на содержание бизнеса, включая оборудование, учетные данные, заработную плату, оплату электроэнергии и другие расходы. С учетом инфляции и увеличения издержек, операторы информируют региональные власти о необходимости повышения цен, после чего власти утверждают общие ориентиры для региона.

По информации издания "Коммерсант", в 2025 году самые высокие тарифы на техосмотр будут в Амурской области (с 1 января цена вырастет до 1,69 тыс. рублей) и Ненецком автономном округе (до 1,6 тыс. рублей). В то же время в Ивановской и Кемеровской областях цена на техосмотр останется в пределах 1 тысячи рублей.

Тем временем в России все еще существуют схемы, позволяющие приобретать диагностические карты и подтверждения о прохождении техосмотра без его реального прохождения. По последним данным, в текущем году из 5,6 миллиона карт, выданных, сотрудники МВД признали недействительными 7 тысяч. Однако количество поддельных карт сокращается, так как власти активно борются с нарушениями в данной области. В 2024 году за нарушения в проведении техосмотра лишили аккредитации 420 операторов – это более 10% от их общего числа.

Фото: АВТОСТАТ