Увеличение таможенного сбора за ввоз автомобилей в Россию на 20-38% начнет действовать с 1 января.

В последние годы ставки таможенных сборов на ввоз автомобилей в Россию оставались неизменными, начиная с 2019 года. Однако, согласно новым правилам, которые вступят в силу с 1 января 2025 года, эти расценки будут пересмотрены с учетом инфляции и расходов на обеспечение эффективной работы таможенных служб. Такие изменения были объявлены представителями Владивостокской таможни, как сообщает портал «Новости Владивостока».

Планируется увеличение таможенных сборов на 20-38%, которые будут зависеть от стоимости ввозимого автомобиля. Однако ожидаемые изменения не предвещают значительных финансовых бремен (см. таблицу). Так, для автомобилей из Кореи, Японии, и Китая, цена которых находится в диапазоне от 450 тысяч до 1 миллиона 200 тысяч рублей, таможенный сбор с 1 января 2025 года увеличится на 4 269 рублей (на 1 169 рублей больше, чем в 2024 году). Для машин стоимостью 5 миллионов рублей таможенные выплаты увеличатся на 5 844 рубля и составят 21 344 рубля (против 15 500 рублей в 2024 году).

Наибольших изменений в ставках таможенных сборов ждать не стоит для самых дорогих автомобилей. Если цена ввозимого транспортного средства составляет 10 миллионов рублей и более, предполагается сохранение ставки на прежнем уровне, как в 2024 году - 30 тысяч рублей.

Стоит отметить, что уровень таможенных выплат не зависит от того, физическое или юридическое лицо осуществляет ввоз автомобиля в страну - правила одинаковы для всех.