С 1 сентября в автомобильной аптечке изменится перечень содержимого.

Согласно приказу Минздрава, с 1 сентября 2024 года состав автомобильной аптечки, которую обязаны возить с собой водители, был обновлен. Известия напоминают о внесенных изменениях.

Теперь в аптечке больше перевязочных материалов. Помимо этого, в нее добавлено изотермическое одеяло, чтобы обеспечить защиту пострадавшему от экстремальных температур. Кроме того, в новом составе появились канцелярские принадлежности, чтобы не терять время на поиск бумаги и ручки при неотложных ситуациях.

В соответствии с приказом Минздрава, старые аптечки можно использовать до 1 сентября 2027 года, если они были укомплектованы до вступления изменений в силу.

Новый состав автомобильной аптечки с 1 сентября 2024 года включает в себя разнообразные медицинские материалы и инструменты для оказания первой помощи, включая жгут кровоостанавливающий, бинты, маски, ножницы и инструкцию по оказанию первой помощи.

На заметку: содержимое автомобильной аптечки регламентировано Приказом Минздрава, поэтому, даже если ее собрать самостоятельно, необходимо следовать указанному списку и требованиям к размерам бинтов.

Важно отметить, что в аптечке отсутствуют лекарственные препараты. Решение о том, какие медикаменты взять с собой, остается на усмотрение каждого водителя исходя из собственных потребностей.

Напомним, что обязанность иметь при себе аптечку с первой помощью распространяется на всех водителей, за исключением владельцев двухколесной техники. В случае, если в автомобиле больше 8 мест, требуется иметь не одну, а целых три аптечки по ГОСТу.