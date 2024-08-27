Главная Новости Изменения в пдд С 1 сентября в автомобильной аптечке изменится перечень содержимого.
Новости

С 1 сентября в автомобильной аптечке изменится перечень содержимого.

Согласно приказу Минздрава, с 1 сентября 2024 года состав автомобильной аптечки, которую обязаны возить с собой водители, был обновлен. Известия напоминают о внесенных изменениях.Теперь в аптечке больше перевязочных материалов.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
27.08.2024, 12:32·2 мин
single
Фото: Autostat.ru

Согласно приказу Минздрава, с 1 сентября 2024 года состав автомобильной аптечки, которую обязаны возить с собой водители, был обновлен. Известия напоминают о внесенных изменениях.

Теперь в аптечке больше перевязочных материалов. Помимо этого, в нее добавлено изотермическое одеяло, чтобы обеспечить защиту пострадавшему от экстремальных температур. Кроме того, в новом составе появились канцелярские принадлежности, чтобы не терять время на поиск бумаги и ручки при неотложных ситуациях.

В соответствии с приказом Минздрава, старые аптечки можно использовать до 1 сентября 2027 года, если они были укомплектованы до вступления изменений в силу.

Новый состав автомобильной аптечки с 1 сентября 2024 года включает в себя разнообразные медицинские материалы и инструменты для оказания первой помощи, включая жгут кровоостанавливающий, бинты, маски, ножницы и инструкцию по оказанию первой помощи.

На заметку: содержимое автомобильной аптечки регламентировано Приказом Минздрава, поэтому, даже если ее собрать самостоятельно, необходимо следовать указанному списку и требованиям к размерам бинтов.

Важно отметить, что в аптечке отсутствуют лекарственные препараты. Решение о том, какие медикаменты взять с собой, остается на усмотрение каждого водителя исходя из собственных потребностей.

Напомним, что обязанность иметь при себе аптечку с первой помощью распространяется на всех водителей, за исключением владельцев двухколесной техники. В случае, если в автомобиле больше 8 мест, требуется иметь не одну, а целых три аптечки по ГОСТу.

Источник

Изменения в пдд (2)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
СтатьиОбзорыТесты

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация