Агрегаторы такси ищут пути обхода новых законов: теперь их позиционируют как "сервис аренды машин с водителем"

В последнее время в России ужесточились требования для работы служб такси и самих водителей. В ответ на эти меры государства, агрегаторы такси используют лазейки в трудовом поле, чтобы обойти ограничения.

Стоит уточнить, что для законной работы, таксист должен проходить регулярные медицинские осмотры и иметь дополнительные страховки перевозчиков ОСГОП, помимо ОСАГО. Эти ограничения создают существенные трудности для граждан, которые подрабатывают в такси в свободное время.

Проблема в том, что система медицинских осмотров не является достаточно развитой по всей стране, а стоимость необходимых страховок может превышать годовую выручку таких водителей.

А недавно принятый закон о локализации такси добавил напряжения в сфере - в скором времени в такси будет разрешено работать только водителям определенных моделей автомобиля.

Крупный агрегатор такси "Максим" нашел способ решения этих проблем. Теперь компания будет называться "сервисом аренды машин с водителем".

"За рубежом эта бизнес-модель известна как райдхэйлинг", - заявил директор сервиса Максим Шушарин.

Он объяснил, что отсутствие слова "такси" в названии освобождает организацию и ее сотрудников от всех указанных ограничений.

В Государственной Думе осознают трудности, с которыми сейчас сталкиваются службы такси, и пытаются найти подходящее решение.

Депутат Сергей Лисовский сообщает, что сейчас рассматриваются два варианта. Это будет либо упрощение медицинского осмотра для водителей, либо введение понятия "договор аренды автомобиля с водителем" в законодательство РФ, передаёт iz.ru.

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Фото: themoscowtimes.com.