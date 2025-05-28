Агрегаторы такси ищут пути обхода новых законов: теперь их позиционируют как "сервис аренды машин с водителем"

В последнее время в России ужесточились требования для работы служб такси и самих водителей. В ответ на эти меры государства, агрегаторы такси используют лазейки в трудовом поле, чтобы обойти ограничения.
Стоит уточнить, что для законной работы, таксист должен проходить регулярные медицинские осмотры и иметь дополнительные страховки перевозчиков ОСГОП, помимо ОСАГО. Эти ограничения создают существенные трудности для граждан, которые подрабатывают в такси в свободное время.
Проблема в том, что система медицинских осмотров не является достаточно развитой по всей стране, а стоимость необходимых страховок может превышать годовую выручку таких водителей.
А недавно принятый закон о локализации такси добавил напряжения в сфере - в скором времени в такси будет разрешено работать только водителям определенных моделей автомобиля.
Крупный агрегатор такси "Максим" нашел способ решения этих проблем. Теперь компания будет называться "сервисом аренды машин с водителем".
"За рубежом эта бизнес-модель известна как райдхэйлинг", - заявил директор сервиса Максим Шушарин.
Он объяснил, что отсутствие слова "такси" в названии освобождает организацию и ее сотрудников от всех указанных ограничений.
В Государственной Думе осознают трудности, с которыми сейчас сталкиваются службы такси, и пытаются найти подходящее решение.
Депутат Сергей Лисовский сообщает, что сейчас рассматриваются два варианта. Это будет либо упрощение медицинского осмотра для водителей, либо введение понятия "договор аренды автомобиля с водителем" в законодательство РФ, передаёт iz.ru.
Ранее мы писали о том, что таксопарки спешат закупать иномарки до начала действия нового закона
Фото: themoscowtimes.com.