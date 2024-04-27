Рынок подержанных автомобилей премиум-класса вырос на 12% в марте

По информации, опубликованной агентством «АВТОСТАТ», в марте текущего года жители России купили 210 подержанных автомобилей премиум-класса. Это на 12% больше, чем аналогичный показатель за март 2023 года (188 машин).

Почти половина (45%) всех проданных подержанных автомобилей роскошного сегмента были марки Bentley, что составило 92 единицы. Продажи подержанных автомобилей Rolls-Royce были в три раза меньше и составили 35 машин. Кроме того, в марте было продано 30 автомобилей Maserati и 27 автомобилей Lamborghini. Также популярными оказались подержанные Ferrari (14 штук) и Aston Martin (12 штук).

Самой востребованной моделью среди подержанных автомобилей премиум-класса остается Bentley Continental GT (46 единиц), доля которой составляет 22% от общего объема продаж. На втором месте находится Lamborghini Urus (22 штуки), а на третьем месте с одинаковым результатом – Bentley Bentayga и Bentley Continental Flying Spur (по 21 машине). Также в ТОП-5 вошел Rolls-Royce Cullinan (13 штук).

За первый квартал 2024 года рынок подержанных автомобилей премиум-класса также показывает устойчивый рост. Россияне купили 455 таких автомобилей, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

О подведении итогов и перспективах развития российского рынка подержанных автомобилей будет подробно обсуждаться в рамках форума «Used Cars Forum – 2024», который пройдет 20 июня в Москве при поддержке агентства "АВТОСТАТ".