Рынок грузовиков с пробегом за девять месяцев вырос на 6%

По информации агентства «АВТОСТАТ», за 9 месяцев 2026 года в России приобрели чуть более 159 тыс. грузовых автомобилей с пробегом. По сравнению с январем – сентябрем прошлого года показатель увеличился на 5,8%. В сентябре продажи подержанных грузовиков также выросли — на 7,7%, прервав двухмесячное снижение.

В марочном рейтинге по итогам 9 месяцев лидирует отечественная KAMAZ: на ее долю пришлось более 22% вторичного рынка грузовых автомобилей, а результат составил 35,6 тыс. единиц. Вторую позицию занял российский GAZ с показателем 12,2 тыс. шт. Третьим стал шведский Volvo — 9,4 тыс. шт. В ТОП-5 также вошли китайский Shacman и белорусский MAZ, реализовавшие 9,2 тыс. и 8,5 тыс. шт. соответственно.

Среди моделей грузовиков с пробегом первое место занимает Volvo FH. С января по сентябрь было продано 6,6 тыс. таких автомобилей. Далее расположился SITRAK C7H с результатом 6,2 тыс. шт. Третью и четвертую строчки заняли модели отечественной марки KAMAZ — 65115 и 5490, показатели которых составили 5,3 тыс. и 4,7 тыс. шт. соответственно. Пятерку лидеров замкнул Mercedes-Benz Actros — 4,2 тыс. шт.