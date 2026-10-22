Российский рынок новых пикапов растет уже пятый месяц подряд.

В сентябре 2026 года в России продали 2 160 новых пикапов. По сравнению с аналогичным месяцем 2025 года показатель вырос на 30,6%. Положительная динамика в этом сегменте авторынка сохраняется уже пять месяцев подряд. Такие данные приводят эксперты агентства «АВТОСТАТ», ссылаясь на сведения АО «ППК»* и используя собственную сегментацию.

Второй месяц подряд лидером российского рынка новых пикапов остается Sollers. В сентябре было реализовано 467 автомобилей этой марки. Второе и третье места заняли китайские бренды JAC и GWM, показавшие результаты 377 и 334 шт. соответственно. В ТОП-5 также вошли американский RAM и китайский Foton — 190 и 167 шт. соответственно.

В модельном рейтинге произошли изменения. Лидер августа GWM Poer в сентябре опустился на вторую позицию, реализовав 333 автомобиля. Первое место занял пикап JAC Т9, продажи которого составили 377 штук. Далее расположились Sollers ST6 (196 шт.) и RAM 1500 (190 шт.). Пятую строчку занял Foton Tunland (165 шт.).

Всего за 9 месяцев нынешнего года в России продали 15 492 новых пикапа. Это на 1,9% больше результата за январь – сентябрь 2025 года.

Фото: АВТОСТАТ