Рынок новых автомобилей класса люкс в России продолжает быстро расти

По результатам первого квартала 2026 года на российском рынке было продано 153 новых автомобиля класса Luxury. Такие данные приводит агентство «АВТОСТАТ» со ссылкой на информацию АО «ППК». Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи увеличились на 33%, когда было реализовано 67 автомобилей премиум-сегмента.

Лидером среди люксовых марок в январе — марте стал бренд Lamborghini, который нашел в России 47 покупателей. На втором месте расположился Rolls-Royce с результатом в 42 реализованных автомобиля. Bentley занял третью строчку рейтинга, уступив Rolls-Royce всего одну единицу — 41 автомобиль. Кроме того, за отчетный период было продано 19 машин Ferrari и 4 автомобиля Aston Martin. По словам заместителя начальника отдела аналитики агентства «АВТОСТАТ» Дмитрия Ярыгина, с начала года новых автомобилей марки Maserati в России реализовано не было.

В рейтинге отдельных моделей лидирует Lamborghini Urus — за три месяца владельцами этой модели стали 44 человека. На второй позиции Rolls-Royce Cullinan, продажи которого составили 31 экземпляр. В пятерку самых популярных моделей также вошли Bentley Bentayga и Bentley Continental GT — обе модели разошлись тиражом по 19 штук, а замыкает ТОП-5 Ferrari Purosangue с результатом 13 проданных автомобилей.

Дмитрий Ярыгин отмечает, что рынок новых автомобилей класса Luxury в России продолжает демонстрировать уверенный рост. В 2025 году этот сегмент вырос на 22%, а в первом квартале 2026 года темпы увеличения достигли уже 33%. При этом представитель агентства подчеркивает, что в настоящее время люксовые бренды официально не присутствуют на российском рынке, а все автомобили этого сегмента поступают в страну исключительно по параллельному импорту.

Фото: Ferrari Moscow