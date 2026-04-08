Рынок новых автомобилей класса люкс в России продолжает быстро расти

Рынок новых автомобилей сегмента Luxury в России вырос на 33% в 1 квартале 2026 года, лидеры продаж — Lamborghini, Rolls-Royce и Bentley.
Редакция
08.04.2026, 17:11·2 мин
Фото: Autostat.ru

По результатам первого квартала 2026 года на российском рынке было продано 153 новых автомобиля класса Luxury. Такие данные приводит агентство «АВТОСТАТ» со ссылкой на информацию АО «ППК». Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи увеличились на 33%, когда было реализовано 67 автомобилей премиум-сегмента.

Лидером среди люксовых марок в январе — марте стал бренд Lamborghini, который нашел в России 47 покупателей. На втором месте расположился Rolls-Royce с результатом в 42 реализованных автомобиля. Bentley занял третью строчку рейтинга, уступив Rolls-Royce всего одну единицу — 41 автомобиль. Кроме того, за отчетный период было продано 19 машин Ferrari и 4 автомобиля Aston Martin. По словам заместителя начальника отдела аналитики агентства «АВТОСТАТ» Дмитрия Ярыгина, с начала года новых автомобилей марки Maserati в России реализовано не было.

В рейтинге отдельных моделей лидирует Lamborghini Urus — за три месяца владельцами этой модели стали 44 человека. На второй позиции Rolls-Royce Cullinan, продажи которого составили 31 экземпляр. В пятерку самых популярных моделей также вошли Bentley Bentayga и Bentley Continental GT — обе модели разошлись тиражом по 19 штук, а замыкает ТОП-5 Ferrari Purosangue с результатом 13 проданных автомобилей.

Дмитрий Ярыгин отмечает, что рынок новых автомобилей класса Luxury в России продолжает демонстрировать уверенный рост. В 2025 году этот сегмент вырос на 22%, а в первом квартале 2026 года темпы увеличения достигли уже 33%. При этом представитель агентства подчеркивает, что в настоящее время люксовые бренды официально не присутствуют на российском рынке, а все автомобили этого сегмента поступают в страну исключительно по параллельному импорту.

Фото: Ferrari Moscow

Источник

