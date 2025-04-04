Продажи новых коммерческих автомобилей среднего класса сократились на 26% в марте.

По последним данным, только за март текущего года в России было продано 6,8 тыс. новых легких коммерческих автомобилей (LCV). Эту информацию обнародовали специалисты известного агентства «АВТОСТАТ» в ходе онлайн-трансляции под названием «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги марта 2025 года».

Эксперты отметили, что при анализе автомобильного рынка они придерживаются своей собственной системы сегментации. Например, многие модели пикапов включают в категорию легковых автомобилей.

Согласно полученным данным, результаты марта показали прирост на 8% по сравнению с февралем, однако оказались на 26% ниже уровня марта прошлого года.

Абсолютным лидером по объему продаж легкой коммерческой техники в первом месяце весны стала компания GAZ, которая удерживает 44% долю рынка. Всего за прошлый месяц было продано 2 965 автомобилей этого производителя. На втором месте с отрывом следует LADA, у которой было реализовано 1 287 LCV, незначительно отстает УАЗ с показателем в 1 122 единицы. Также в пятерку лидеров вошли Sollers и Mercedes-Benz, продавшие 526 и 147 автомобилей соответственно.

Сводные данные за первый квартал текущего года показали, что в России было реализовано 19 тысяч новых легких коммерческих автомобилей. Это на 17% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.