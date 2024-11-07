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Рост продаж грузовиков в России зафиксирован первый раз за последние семь месяцев

Согласно отчету агентства «АВТОСТАТ», в России в октябре 2024 года было продано 13 246 новых грузовых автомобилей. Это на 2% больше, чем за тот же период годом ранее.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
07.11.2024, 12:51·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Согласно отчету агентства «АВТОСТАТ», в России в октябре 2024 года было продано 13 246 новых грузовых автомобилей. Это на 2% больше, чем за тот же период годом ранее. Информацию об этих данных представили специалисты в ходе онлайн-трансляции «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги октября 2024 года».

Отмечается, что рынок новых грузовиков в стране продемонстрировал рост впервые за последние 7 месяцев. До этого положительная динамика наблюдалась лишь в марте, в то время как с апреля по сентябрь продажи грузовых машин постоянно снижались.

Компания KAMAZ остается лидером рынка, занимая 19% от общего объема продаж, что составляет 2 539 единиц. На втором месте в рейтинге марок находится китайская компания SITRAK с результатом в 1 960 проданных грузовиков. Также в топ-5 самых популярных брендов вошли еще три китайских производителя – Shacman (1 841 шт.), Dongfeng (1 347 шт.) и FAW (1 100 шт.).

Что касается моделей, то в лидерах в очередной раз оказался SITRAK C7H, доля которого в октябре составила 15% от общего числа проданных грузовиков.

По итогам 10 месяцев 2024 года общий объем продаж новых грузовых автомобилей в России составил 106 399 штук. Это на 10% меньше, чем за тот же период прошлого года (январь – октябрь).

Источник

Авторынок россии (132)Продажи (288)Грузовые автомобили (38)Модели-лидеры (54)Марки-лидеры (65)Камаз (12)Dongfeng (29)Конференции (67)FAW (26)Sitrak (5)Shacman (2)

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