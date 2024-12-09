Продажи новых автобусов увеличились на 28% в ноябре

По последним данным агентства "АВТОСТАТ", в ноябре 2024 года на территории России было продано 1 673 новых автобуса, что на 27,5% превышает показатель за аналогичный период предыдущего года.

Более половины этого объема (51%) занимает отечественный производитель PAZ, чьи продажи за последний месяц осени достигли 853 единиц. На втором месте в списке лидеров находится российская компания LIAZ, реализовавшая 214 автобусов. Замыкает тройку лидеров китайская марка Yutong с показателем в 148 единиц. Также в пятерку вошли NEFAZ и Volgabus, реализовавшие 124 и 81 автобус соответственно.

Среди наиболее популярных моделей автобусов в ноябре по-прежнему лидирует PAZ 3204, продажи которой достигли 440 экземпляров. На втором месте - PAZ 3205 (230 шт.), на третьем - LIAZ 5292 (159 шт.). В ТОП-5 также вошли NEFAZ 5299 (124 шт.) и PAZ 4234 (116 шт.). Продажи остальных моделей не превысили сотню единиц.

Общие продажи новых автобусов за 11 месяцев 2024 года составили 17 245 штук, что на 21% превышает результаты за аналогичный период прошлого года.

Подробнее об итогах авторынка эксперты расскажут на мероприятии AUTOSTAT Analytic Day, которое пройдет 9 декабря в Москве.