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Продажи новых автобусов в апреле сократились на 56%

Продажи автобусов в России выросли в апреле, но остаются ниже уровня прошлого года. PAZ лидирует среди марок, пазики на пьедестале моделей. Обзор рынка за 2025 год.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
11.05.2025, 08:01·2 мин
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Фото: Autostat.ru

По последним данным агентства «АВТОСТАТ», в апреле текущего года в России была зафиксирована продажа 934 новых автобуса. Это на 24% выше, чем в предыдущем месяце, однако на 56% ниже по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

В списке лидеров по маркам снова лидирует российский производитель PAZ, чьи продажи в апреле достигли 392 единиц. На втором месте расположилась отечественная марка LIAZ (164 шт.), а замкнул тройку лидеров китайский бренд Yutong (89 шт.). Помимо них в пятерку вошли также российские производители Volgabus и NEFAZ (с результатами 69 и 59 проданных автобусов соответственно).

Среди конкретных моделей первые три места заняли автобусы марки PAZ: PAZ 3204 (156 шт.), PAZ 3205 (125 шт.) и PAZ 4234 (107 шт.). В топ-5 самых популярных моделей за апрель также вошли LIAZ 5292 (89 шт.) и LIAZ 4292 (75 шт.).

Общее количество проданных новых автобусов с начала года и по апрель достигло в России отметки в 2 938 единиц – что на 60% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

Источник

Авторынок россии (277)Продажи (487)Автобусы (42)Модели-лидеры (112)Марки-лидеры (131)Лиаз (11)Лиаз 5292 (10)Паз (12)Yutong (10)Нефаз (10)Volgabus (2)

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