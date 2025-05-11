Продажи новых автобусов в апреле сократились на 56%

По последним данным агентства «АВТОСТАТ», в апреле текущего года в России была зафиксирована продажа 934 новых автобуса. Это на 24% выше, чем в предыдущем месяце, однако на 56% ниже по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

В списке лидеров по маркам снова лидирует российский производитель PAZ, чьи продажи в апреле достигли 392 единиц. На втором месте расположилась отечественная марка LIAZ (164 шт.), а замкнул тройку лидеров китайский бренд Yutong (89 шт.). Помимо них в пятерку вошли также российские производители Volgabus и NEFAZ (с результатами 69 и 59 проданных автобусов соответственно).

Среди конкретных моделей первые три места заняли автобусы марки PAZ: PAZ 3204 (156 шт.), PAZ 3205 (125 шт.) и PAZ 4234 (107 шт.). В топ-5 самых популярных моделей за апрель также вошли LIAZ 5292 (89 шт.) и LIAZ 4292 (75 шт.).

Общее количество проданных новых автобусов с начала года и по апрель достигло в России отметки в 2 938 единиц – что на 60% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.