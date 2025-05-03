Продажи подержанных мотоциклов увеличились на 40% в первом квартале.

По данным агентства «АВТОСТАТ», за первый квартал 2025 года в России было приобретено 12,8 тыс. подержанных мотоциклов. Это на 40% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Эксперты отмечают, что почти половина проданных подержанных мотоциклов (49%) имели японское происхождение, каждый девятый – китайское (11%), а каждый десятый – немецкое (10%). Доля отечественной мототехники составила 8,5%, а американской – 6,5%.

Самым популярным брендом на рынке подержанных мотоциклов в первом квартале остается Honda (2,3 тыс. шт.). На втором месте по популярности находится Yamaha (1,9 тыс. шт.), на третьем – BMW (1,3 тыс. шт.). Suzuki и Kawasaki замыкают пятерку лидеров, каждая по 1 тыс. штук.

В рейтинге моделей лидирует Honda CBR с объемом продаж в 445 экземпляров. Также в ТОП-5 вошли Honda CB (378 шт.), Jawa 350 (305 шт.), Yamaha YZF (233 шт.) и Suzuki GSX (230 шт.).