Рынок подержанных мотоциклов перешагнул отметку в 100 тысяч единиц и готовится к установлению нового рекорда

По информации агентства «АВТОСТАТ», за 9 месяцев 2024 года в России было продано 100,5 тыс. подержанных мотоциклов – это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, рынок готовится установить новый рекорд.

Напомним, что максимальное количество б/у мотоциклов было реализовано в 2023 году – 103,7 тыс. штук. Именно в прошлом году вторичный рынок мототехники впервые превысил отметку в 100 тысяч единиц. Следовательно, в текущем году может быть установлен новый рекорд, возможно, уже по итогам 10 месяцев.

В рейтинге брендов на рынке подержанных мотоциклов лидирует японская компания Honda (21,6 тыс. шт.), доля которой составляет почти 22% от общего объема с января по сентябрь. На втором месте расположилась Yamaha (15,6 тыс. шт.), а замыкает тройку лидеров Suzuki (9,6 тыс. шт.). За ними следуют Kawasaki и BMW (9 тыс. и 8,1 тыс. соответственно). Более 5 тысяч б/у мотоциклов продано также брендом Harley-Davidson (5,2 тыс. шт.).

Среди моделей на вторичном рынке мототехники за 9 месяцев 2024 года наиболее популярной оказалась Honda CBR с объемом продаж в 4,6 тыс. единиц. На втором месте - Honda CB (3,8 тыс. шт.). Также стоит отметить, что планку в 2 тысячи проданных мотоциклов преодолели модели Yamaha XVS и Suzuki GSX (по 2,1 тыс. шт. каждая).

Следует отметить, что треть общего объема вторичного рынка мотоциклов за отчетный период приходится на Москву (16,6 тыс. шт.), Подмосковье (11 тыс. шт.) и Санкт-Петербург (6,2 тыс. шт.). Кроме того, в ТОП-5 регионов также вошли Краснодарский край (5,9 тыс. шт.) и Свердловская область (4 тыс. шт.). Продажи в других регионах России не превышают 3 тысяч единиц.