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Рынок подержанных автомобилей премиум-класса в России показал положительную динамику.

Согласно отчету агентства «АВТОСТАТ», в сентябре 2024 года в России было продано 198 подержанных автомобилей класса Luxury. Это на 5% больше, чем год назад.
РедакцияР
Редакция
25.10.2024, 09:21·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Согласно отчету агентства «АВТОСТАТ», в сентябре 2024 года в России было продано 198 подержанных автомобилей класса Luxury. Это на 5% больше, чем год назад. Эксперты подчеркивают, что данный сегмент рынка уже третий месяц подряд демонстрирует рост, что позволяет ему увеличить общий объем продаж. За первые 9 месяцев текущего года было реализовано 1679 подержанных автомобилей премиум-класса, что на 0,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным исследования, более трети (34%) всех проданных в сентябре подержанных автомобилей класса Luxury пришлось на марку Bentley, что составляет 68 машин. На втором месте оказался Rolls-Royce, занимая 19% рынка с результатом в 37 проданных автомобилей. Lamborghini и Maserati идут следом, соответственно 36 и 32 проданных автомобиля. Кроме того, в течение первого месяца осени было куплено 18 подержанных Ferrari и 7 автомобилей Aston Martin.

Список пяти самых популярных моделей автомобилей класса Luxury по итогам августа включает в себя Bentley Continental GT (38 проданных автомобилей), Lamborghini Urus (24 шт.), Bentley Bentayga (17 шт.), Rolls-Royce Cullinan (15 шт.) и Maserati Levante (14 шт.).

Более половины (55%) всех проданных подержанных автомобилей премиум-класса в начале осени были реализованы в Москве, что составляет 109 машин. Значительная доля рынка также пришлась на Подмосковье (20 шт.). Санкт-Петербург и Краснодарский край также показали хорошие результаты, купив 15 и 11 подержанных автомобилей Luxury соответственно.

Источник

Aston Martin (160)Ferrari (247)Вторичный рынок (39)Автомобили с пробегом (38)Авторынок россии (119)Продажи (275)Люксовые автомобили (12)Модели-лидеры (50)Марки-лидеры (56)Москва (15)Санкт-Петербург (11)Подмосковье (8)Bentley (33)Bentley bentayga (10)Lamborghini (40)Lamborghini urus (10)Maserati (20)Rolls-Royce (23)Rolls-Royce Cullinan (11)Maserati levante (1)Bentley continental (4)Регионы-лидеры (10)

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