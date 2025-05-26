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Рост продаж подержанных автомобилей премиум-класса в апреле составил 19%

Россияне активно покупают подержанные авто люкс-класса: Bentley лидирует, форум «Used Cars Forum – 2025» уже на подходе. Какие бренды пользуются спросом?
РедакцияР
Редакция
26.05.2025, 15:21·2 мин
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Фото: Autostat.ru

По данным агентства «АВТОСТАТ», в апреле текущего года жители России стали активнее покупать подержанные автомобили премиум-класса. Всего было приобретено 253 таких машины, что на 19% больше, чем год назад. Специалисты обратили внимание, что после небольшого спада в марте, рынок подержанных люксовых автомобилей снова начал расти.

Анализ показал, что более трети (34%) всех проданных в апреле подержанных автомобилей премиум-класса пришлось на марку Bentley, что составляет 86 машин. Maserati оказался на втором месте по популярности среди покупателей, продав 50 автомобилей. Также было куплено 37 подержанных машин Rolls-Royce, 36 Lamborghini, 34 Ferrari и 10 Aston Martin.

Самыми популярными моделями стали Bentley Continental GT (41 проданная машина), Lamborghini Urus (26 проданных автомобилей) и Maserati Levante (23 проданных машины).

С начала текущего года россияне уже купили 780 подержанных автомобилей премиум-класса, что на 17% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Обсуждение тенденций и перспектив развития вторичного рынка автомобилей премиум-класса запланировано на форуме автобизнеса под названием «Used Cars Forum – 2025». Мероприятие состоится 19 июня в Москве при поддержке агентства «АВТОСТАТ».

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